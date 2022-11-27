Islak saçla dışarı çıkmak sinüzit yapar mı? 0:00 / 0:00

Sinüzit yanaklarda, alında ile burun çevresindeki boşlukların iltihaplanması nedeniyle oluşan ve ihmal edilirse önemli sorunlara yol açabilen bir rahatsızlık. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin sinüzit ile ilgili merak edilenleri haberturk.com için değerlendirdi.

SİNÜZİT İLE İLGİLİ YANLIŞ BİLİNENLER

Sinüzitin sadece yetişkinlerde değil çocuklarda da sık görülen bir hastalık olduğunu söyleyen Dr. Şirin Seçkin "Aileler 'sinüzit yetişkin hastalığıdır' diye düşünüyor ancak çocuklar bebeklik döneminden itibaren akut rinosinüzit geçirebiliyor" dedi. Sinüzit oluşumunda alerjik yapının, geniz eti büyümesinin, reflü hastalığının, enfeksiyonların ve sigara dumanının en önemli risk faktörleri olduğunu belirten Dr. Şirin Seçkin "Halk arasında bilinenin aksine kışın ıslak saçla dışarı çıkmak kesinlikle sinüzit etkeni değil. Ancak sigara içilen bir evde büyüyen çocukta sinüzit olma ihtimali iki kat daha fazla" şeklinde konuştu.

İHMAL EDİLMESİ TEHLİKELİ

Akut sinüzitte genellikle antibiyotik tedavisi uygulandığını ifade eden Dr. Şirin Seçkin "Burun spreyleriyle burnu açık tutmak, gerekirse alerji ilacı kullanmak da tedaviyi destekliyor. Ancak eğer sinüzit sık tekrarlıyorsa ya da antibiyotik tedavisine rağmen düzelmiyorsa mutlaka kulak burun boğaz doktoru görmeli" dedi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Sinüzit tehlikeli değil ancak iyi tedavi edilmezse zatürre, menenjit ya da beyine pıhtı atılmasına yol açabilir" uyarısında bulundu. Sinüzit tedavisinde ameliyat seçeneğinin çözüm olmadığını belirten Dr. Seçkin "Ameliyatsız çözmeye çalışıyoruz, onun yerine sinüzite yol açan nedeni bulup ortadan kaldırmak daha doğru" ifadelerini kullandı.