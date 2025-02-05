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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası İsmail Yüksek: Hocama teşekkür ederim - Futbol Haberleri

        İsmail Yüksek: Hocama teşekkür ederim

        Fenerbahçe'nin oyuncularından İsmail Yüksek, 5-0'lık Erzurumspor FK galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Hocama teşekkür ederim" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 23:14 Güncelleme: 05.02.2025 - 23:14
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        "Hocama teşekkür ederim"
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        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında Erzurumspor FK'yı 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin oyuncularından İsmail Yüksek, galibiyeti değerlendirdi.

        "HOCAMA TEŞEKKÜR EDERİM"

        Jose Mourinho'ya teşekkür eden İsmail Yüksek, "Hocama teşekkür ederim. Uzun süre sonra bana forma şansı verdi. İki haftadır da gayet sahada kendimi iyi hissediyorum. Tempoyu buluyorum yavaş yavaş. Ekstra özel çalışmalar da yapıyorum, sahada meyvesini veriyor. Sahaya döndüğüm için mutluyum. Stadımızda oynamayı özlemiştim." ifadelerini kullandı.Jose Mourinho'ya teşekkür eden İsmail Yüksek, "Hocama teşekkür ederim. Uzun süre sonra bana forma şansı verdi. İki haftadır da gayet sahada kendimi iyi hissediyorum. Tempoyu buluyorum yavaş yavaş. Ekstra özel çalışmalar da yapıyorum, sahada meyvesini veriyor. Sahaya döndüğüm için mutluyum. Stadımızda oynamayı özlemiştim." ifadelerini kullandı.

        "ALIŞIK OLDUĞUM BİR MEVKİ DEĞİL"

        Sağ kanat bek oynamasına değinen İsmail, "Jorge Jesus iki sene önce beni bazen sağ bek oynatmıştı. Uzun bir aradan sonra ilk 11 olarak sahaya çıktım, Avrupa maçında, bugün de aynı mevkide devam ettim. Zor, alışık olduğum bir mevki değil ama görevim neyse onu yapmaya çalışıyorum. Umarım takım arkadaşlarıma yardımcı olabiliyorumdur." sözlerini sarf etti.

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