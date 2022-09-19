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'İsmi Lâzım Değil' sergisi ziyaretçileri bekliyor

Küratörlüğünü Brigitte Pitarakis ve Selen Ansen’in üstlendiği 'İsmi Lâzım Değil' sergisi, 20 Eylül – 11 Aralık 2022 tarihleri arasında Abdülmecid Efendi Köşkü’nde sanatseverlerle buluşuyor.

'İsmi Lâzım Değil' sergisi Abdülmecid Efendi Köşkü’nde


Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç’un teşvîki ve Koç Holding’in desteğiyle düzenlenen 'İsmi Lâzım Değil' sergisi, 20 Eylül – 11 Aralık 2022 tarihleri arasında Abdülmecid Efendi Köşkü’nde sanatseverlerle buluşuyor.

Hera B&uuml;y&uuml;ktasciyan
Hera Büyüktasciyan

Küratörlüğünü Brigitte Pitarakis ve Selen Ansen’in üstlendiği sergi, Bizans döneminin doğaüstü ve bilinmez olana ilişkin sembolik dünyasından hareketle, güncel sanatta bilinmez olanın temsilini sorguluyor.
İsmi Lâzım Değil sergisi, bilinmezin büyüleyiciliğini ve tekinsizliğini odağına alıyor. Bizans’tan günümüze uzanan tarihsel ve kültürel mirastan esinlenerek, biçimlerin, inançların ve temsillerin tarih boyunca nasıl varlığını sürdürdüğünün, göç ettiğinin ve dönüşüm geçirdiğinin izini sürüyor.

Marc Quinn
Marc Quinn

Koç Holding desteğiyle bu sergi için üretilen eserlerin yanı sıra Ömer M. Koç’un koleksiyonuna ait yapıtlar ile Türkiye ve yurt dışındaki kurum, sanatçı ve koleksiyonerlerden ödünç alınan eserler de sergide yer alıyor. Serginin günlük hayatta kullanılan bir deyimden aldığı başlığı 'İsmi Lâzım Değil', bilinmezin anlaşılmazlığını ve isimlendirilemez boyutunu yansıtmakla beraber, hiçbir şey açıklamıyor, hiçbir şey tanımlamıyor.

Etkileşimli mekânsal deneyim ziyaretçileri bekliyor

Köşkün zemin katında, birinci katında ve bahçesinde, 45’ten fazla sanatçının çeşitli mecralarda ürettiği yaklaşık 100 eser sergileniyor. Bodrum katta ziyaretçileri bekleyen etkileşimli mekânsal deneyim ise onlara Bizans kozmolojisi ve ikonografisine ait kurucu imgeler arasında içine çekilecekleri bir tecrübe sunuyor. İsmi Lâzım Değil başlığı, gösterme ile gizleme, söyleme ile söylememe arasındaki hassas dengeyi korumayı amaçlayan serginin nasıl tasarlandığına dair ipuçları da veriyor.

'İsmi Lâzım Değil' sergisi Pazartesi günleri hariç 11.00 – 19.00 saatleri arasında 11 Aralık 2022’ye kadar açık kalacak.

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