İspanya'da son 24 saatte peş peşe patlayıcı maddeli zarf paniği! 0:00 / 0:00

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İspanya'da son 24 saatte dört farklı adrese içinde küçük ölçekli patlayıcı madde bulunan zarf gönderildi. Ülkede dün ilk olarak Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliğine ardından da Zaragoza'daki bir silah fabrikasına gönderilen patlayıcı maddeli zarfların bugün de Madrid'deki Torrejon de Ardoz askeri üssüne ve Savunma Bakanlığına gönderildiği bildirildi.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin soruşturmayı yürüten polis kaynaklarına dayanarak verdiği bilgilere göre, yerel saatle 03.00 (TSİ 05.00) sıralarında şüpheli bir zarfın Torrejon de Ardoz askeri üssüne ulaştığı belirtildi. X Ray cihazından geçen zarfın içinde bir mekanizma olduğunun tespit edilmesi üzerine hemen terör protokolünün uygulandığı ve zarfın bomba imha ekiplerince tespit edildiği kaydedildi. Diğer bir şüpheli zarfın da Savunma Bakanlığı binasına gönderildiği açıklandı.

Polis kaynakları, yapılan incelemelerde askeri üsse ve Savunma Bakanlığı binasına gelen zarfların Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği ile Zaragoza'daki silah fabrikasına gönderilen zarflar ile benzer olduğunu söyledi. Diğer yandan İspanyol basını, benzer bir zarfın 24 Kasım'da Başbakan Pedro Sanchez'e gönderildiğini, gizli servis kaynaklarına dayandırarak duyurdu.