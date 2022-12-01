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Haberler Dünya İspanya'da son 24 saatte peş peşe patlayıcı maddeli zarf paniği!
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İspanya'da son 24 saatte dört farklı adrese patlayıcı maddeli zarf gönderildi

İspanya'da son 24 saatte dört farklı adrese patlayıcı maddeli zarf gönderildi. Mektuplardan biri Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliğine, biri silah fabrikasına, bir diğeri Savunma Bakanlığına ve askeri üsse gönderildi.

İspanya'da son 24 saatte peş peşe patlayıcı maddeli zarf paniği!
İspanya'da son 24 saatte peş peşe patlayıcı maddeli zarf paniği!
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İspanya'da son 24 saatte dört farklı adrese içinde küçük ölçekli patlayıcı madde bulunan zarf gönderildi.

Ülkede dün ilk olarak Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliğine ardından da Zaragoza'daki bir silah fabrikasına gönderilen patlayıcı maddeli zarfların bugün de Madrid'deki Torrejon de Ardoz askeri üssüne ve Savunma Bakanlığına gönderildiği bildirildi.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin soruşturmayı yürüten polis kaynaklarına dayanarak verdiği bilgilere göre, yerel saatle 03.00 (TSİ 05.00) sıralarında şüpheli bir zarfın Torrejon de Ardoz askeri üssüne ulaştığı belirtildi.

X Ray cihazından geçen zarfın içinde bir mekanizma olduğunun tespit edilmesi üzerine hemen terör protokolünün uygulandığı ve zarfın bomba imha ekiplerince tespit edildiği kaydedildi.

Diğer bir şüpheli zarfın da Savunma Bakanlığı binasına gönderildiği açıklandı.

Polis kaynakları, yapılan incelemelerde askeri üsse ve Savunma Bakanlığı binasına gelen zarfların Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği ile Zaragoza'daki silah fabrikasına gönderilen zarflar ile benzer olduğunu söyledi.

Diğer yandan İspanyol basını, benzer bir zarfın 24 Kasım'da Başbakan Pedro Sanchez'e gönderildiğini, gizli servis kaynaklarına dayandırarak duyurdu.

PATLAYICI MADDELİ ZARFLAR

Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliğine dün gelen zarfın açılması sonrasında meydana gelen patlamada Büyükelçilik görevlisi bir kişi hafif yaralanmıştı.

Zarfta gönderenin belli olmadığı, Ukrayna Büyükelçisi Serhii Pohoreltsev'e hitaben yollandığı açıklanmıştı.

Pohoreltsev, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, Rusya'yı kastederek "Saldırgan ülkenin terörist yöntemlerini bildiğimiz için her türlü acil duruma hazırız." demişti.

İspanya İçişleri Bakanlığı da olay sonrasında terör saldırısı alarmı protokolüne geçildiğini duyurmuştu.

Ayrıca olayın ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesinin tüm diplomatik misyonlarında güvenliği güçlendirme talimatı vermişti.

Bu olayın ardından dün saat 19.00 (TSİ 21.00) sıralarında Zaragoza'daki "Instalaza" adlı 150 kadar kişinin çalıştığı bir silah fabrikasına da benzer bir zarfın ulaştığı açıklanmıştı.

Söz konusu firmanın, el bombası, hafif makineli tüfek ve mermi ürettiği ve Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya da sevkiyat yaptığı bilgisi paylaşılmıştı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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