        Haberler Dünya İspanya'dan İsrail'e sert yanıt | Dış Haberler

        İspanya'dan İsrail'e sert yanıt

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İspanya'ya dair açıklamalarının ardından İspanya hükümetinden yanıt geldi. İspanya Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, "Evet, savaş suçlularına ve soykırımcılara karşı tam düşmanlık." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 21:47 Güncelleme:
        İspanya hükümeti, İsrail'in, ülkeyi Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nden çıkarma kararı ile Başbakan Binyamin Netanyahu'nun tehditlerine sert karşılık verdi.

        İspanya'nın tutumunu "düşmanlık" olarak nitelendiren ve İsrail'e karşı "diplomatik savaş yürütmekle" suçlayan açıklamalara sosyal medya hesabından karşılık veren Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, "Evet, savaş suçlularına ve soykırımcılara karşı tam düşmanlık." ifadesini kullandı.

        Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego da ülkesi hakkındaki suçlamalara sosyal medyadan yanıt vererek, "Sizi karalamıyoruz, sizi tanımlıyoruz: Siz, soykırımcı ve suçlu bir rejimsiniz ve hepiniz Uluslararası Ceza Mahkemesinin önüne çıkacaksınız." paylaşımında bulundu.

        İspanya’nın birçok kez Tel Aviv'in karşısında yer aldığını iddia eden Netanyahu, bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin Gazze anlaşmasını denetlemek için ülkenin güneyindeki Kiryat Gat'ta kurduğu askeri üste bulunan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nden İspanyol temsilcileri çıkarma kararı verdiğini duyurmuştu.

        Netanyahu, İsrail'e karşı diplomatik savaş yürütmekle suçladığı İspanya'yı "bunun bedelini ödeyeceğiyle" tehdit etmişti.

        İspanya ile İsrail arasındaki diplomatik kriz

        İspanya'nın ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes sonrasında Tahran Büyükelçiliğini hemen açma kararı, İsrail ile yeni bir polemiğin başlamasına neden olmuştu.

        İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Tahran Büyükelçiliğini derhal açma kararını "ABD ile İran arasında varılan iki haftalık ateşkes ışığında ve bu barış çabasını her iki taraftan da teşvik etmek amacıyla" aldıklarını ifade etmiş, İsrail Dışişleri Bakanı Saar ise bu kararı sert bir dille eleştirmişti.

        İspanya hükümetinin Filistin Devletini tanıma kararı ve Gazze'ye verdiği destekle ilgili İsrail ile yaşanan diplomatik kriz bağlamında İsrail, Mayıs 2024'te Madrid Büyükelçisi'ni, İspanya da Eylül 2025'te Tel Aviv Büyükelçisi'ni geri çağırmıştı.

        İki ülke arasında mevcut durumda en üst diplomatik temsilcilik, maslahatgüzar seviyesinde bulunuyor.

