İspanya- Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayında olacak?

FRANSA'NIN AVRUPA KARNESİ

Teknik direktörlüğünü Didier Deschamps'ın yaptığı Fransa, turnuva tarihinde 6. kez yarı final aşamasına yükseldi.

EURO 1984 ve 2000'de şampiyon olan Fransa, 2016'da final oynadı.

Fransızlar, 1992 ve 2008'de grup aşamasında elendi, 2020'de son 16 turu, 2004 ve 2012'de çeyrek final, 1960 ve 1996'da ise yarı final gördü.