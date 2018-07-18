İspanya'nın yeni nesil denizaltısı 'rıhtımlara sığmıyor'

İspanyol Donanması'nın yaptığı yeni kuşak denizaltıların göreve başlaması, konuşlanacakları rıhtımların dar gelmesi nedeniyle ertelendi.

İspanyol medyasında yer alan haberlere göre, S-80 tipi denizaltılarda daha önce de tasarımındaki bir hata nedeniyle su üstünde yüzmesinde sorunlar yaşanmış, sorunun giderilmesi için büyük bir masraf edilmişti.

İspanyol El Pais gazetesi, değişikliklerin ardından denizaltının Cartegena'daki rıhtıma sığmadığını yazdı. Gazete, denizaltıların maliyetinin hatalar nedeniyle iki katına çıktığını belirtti.

Şu anda her bir S-80 tipi denizaltının maliyetinin 1 milyar euroya yakın olacağının tahmin edildiği vurgulandı.

Denizaltının tasarımındaki sorunlar 2013'te başlamıştı. O dönem, denizaltının gerekenden 100 ton daha ağır olduğu fark edildi.

Bu da aracın suyun üzerinde kalmasında sorun yaşanmasına yol açtı. Çünkü denizaltı suya batabiliyor, ancak geri çıkamayabiliyordu.

Eski bir İspanyol yetkili yaptığı açıklamada, birilerinin hesap yaparken ondalık virgülünü yanlış yere koyduğunu ve "hiç kimsenin hesaplamaları gözden geçirirken bunu fark etmediğini" söyeldi.

Bu hatanın 14 milyon euroya mal olduğu bildirilirken, mühendisler suyun üzerinde kalma sorununun, denizaltıyı uzatarak aşılabileceğine karar verdi.

Rıhtımların derinleştirmesi gerekecek

Devletin sahip olduğu savunma şirketi Navantia'nın tasarımında denizaltının boyu 71 metre ve ağırlığı 2200 tondu.

Yeni tasarımla boyu 81 metreye çıkartılırken, ağırlığı 3300 ton oldu.

Bunun yüzünden şimdi su üzerinde kalabilen denizaltıların yanaşabilmesi için rıhtımlarıın derinleştirilmesi ve yeniden tasarlanması gerekecek.

İspanyol Savunma Bakanı Margarita Robles "projede bazı kusurlar olduğunu" kabul etti, ancak bu kusurların düzeltildiğini ve projenin devam edeceğini vurguladı.

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