Dünya Kupası yolunda nefesler tutuldu, gözler İspanya ile oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Son karşılaşmada istediğini alamayan A Milli Takım, bu kez sahaya güçlü bir geri dönüş hedefiyle çıkacak. Teknik ekibin yoğun hazırlık süreci ve oyuncuların yüksek motivasyonu dikkat çekerken, taraftarlar da bu zorlu sınavı büyük heyecanla bekliyor. Tüm Türkiye'nin merak ettiği soru ise aynı: İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayımlanacak? Detaylar haberimizde...