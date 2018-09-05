İspanya U21 - Arnavutluk U21 maçı öncesi rakamlar

Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu Grup 2 heyecanı devam ediyor. İspanya U21, 06 Eylül 2018 Perşembe günü Arnavutluk U21 takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. 18 puanlı İspanya U21 1. sırada bulunuyor, Arnavutluk U21 6 puana sahip ve 5. sırada. İspanya U21 son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Arnavutluk U21, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 491 kodlu maçta; İddaa oynayanlar İspanya U21 kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Arnavutluk U21 sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

İspanya U21 önceki hafta Arnavutluk U21 mücadelesinde 4-0 kazandı.

Arnavutluk U21 ise İspanya U21 karşılaşmasında 4-0 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan İspanya U21, 9 gol attı ve 2 gol yedi.

Arnavutluk U21 ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Arnavutluk U21, 4 gol atarken 7 gol yedi.

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