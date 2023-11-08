Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü kutlanıyor
Azerbaycan'da başkenti Bakü'de Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü kutlanıyor. Azerbaycan ordusunun, yaklaşık 30 yıl Ermenistan'ın işgali altında bulunan Karabağ ve çevresindeki illeri kurtarmasının üzerinden 3 yıl geçti
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüşler düzenlendi.
"Zafer Günü" kutlamaları kapsamında Bakü'nün çeşitli bölgelerinde düzenlenen yürüyüşlere, askerler ve Karabağ Savaşı gazileri katıldı.
Yürüyüş öncesinde, şehitler saygı duruşuyla anıldı, Azerbaycan Milli Marşı okundu. Askeri bandonun marşlar seslendirdiği yürüyüşte vatandaşlar da yer aldı.
Bakü'nün yanı sıra Gence, Berde, Fuzuli, Laçın ve Zengilanda da yürüyüşler yapıldı.
Azerbaycan ordusu, 3 yıl önce bugün Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'yı işgalden kurtardı.
27 Eylül 2020'de başlatılan karşı saldırı 44 gün sürdü ve bu sürede 300'den fazla yerleşim birimi işgalden kurtarıldı.
Azerbaycan ordusunun Şuşa'ya girmesi, Ermenistan ordusunun dağılmasına neden oldu ve Ermenistan, 10 Kasım 2020'de yenilgisini kabul eden, Ağdam, Kelbecer ve Laçın illerinden de ordusunu çekeceğini taahhüt eden bildiriye imza attı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savaşın bittiği tarih olan 10 Kasım'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat tarihi olması nedeniyle Şuşa'nın kurtarılma tarihi olan 8 Kasım'ı "Zafer Günü" ilan etti.
28 YILLIK İŞGAL 44 GÜNDE SON BULDU
İkinci Karabağ Savaşı'nda 44 gün içerisinde topraklarını kurtaran Azerbaycan ordusu, halkın yıllar süren vatan hasretine son verdi.
Ermenistan, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından işgal ettiği Karabağ ve çevresindeki topraklardan yaklaşık 30 yıl boyunca Azerbaycan askerlerine ve sivillerine saldırılar düzenledi.
Ermenistan ordusunun sivillere yönelik saldırılarının giderek artması ve 27 Eylül 2020'de temas hattındaki köylerin ağır silahlarla ateşe tutulması bardağı taşıran son damla oldu. Azerbaycan ordusu, aynı gün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in emriyle karşı operasyona başladı.
Bir süre sonra Azerbaycan için "vatan savaşına" dönüşen operasyon 44 gün sürdü. Azerbaycan ordusu 5 şehir, 4 kasaba ve 286 köyü işgalden kurtardı.