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        Haberler Gündem 3. Sayfa Vahşetin nedeni ortaya çıktı! 68 yaşındaki kadını tornavida ile öldürmüştü! - Manisa haberleri

        68 yaşındaki kadını tornavida ile öldürmüştü! İşte vahşetin nedeni!

        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 4 gün önce yalnız yaşayan 68 yaşındaki Atike Eroğlu'nu öldüren katil zanlısı 42 yaşındaki O.T. tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde, uzaktan akrabası ve komşusu olan maktulden para istediğini, vermediği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 15:42 Güncelleme: 08.11.2023 - 15:50
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        68 yaşındaki kadını tornavida ile öldürmüştü! İşte vahşetin nedeni!
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        Manisa'da olay, Saruhanlı ilçesine bağlı kırsal Adiloba Mahallesi'nde yaşandı. Yalnız yaşayan Atike Eroğlu (68), 4 gün önce evinde elleri bağlı şekilde, tornavidayla öldürülmüş olarak bulundu.

        2010'DA DA CİNAYET İŞLEMİŞ

        AA'da yer alan habere göre jandarma ekipleri, şüphelinin, 2010 yılında işlediği cinayet nedeniyle cezaevindeyken 23 Eylül'de tahliye edilen O.T. (42) olduğunu belirledi.

        İZMİR'E KAÇTI BUCA'DA YAKALANDI

        İzmir'e kaçtığı tespit edilen şüpheli, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma ekiplerince Buca ilçesinde yakalandı.

        KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

        Suçunu itiraf eden zanlı, işlemlerinin ardından gönderildiği Saruhanlı Adliyesi'nde tutuklandı.

        PARA VERMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

        Şüphelinin ifadesinde, uzaktan akrabası ve komşusu olan maktulden para istediğini, vermediği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

        ARKADAŞINI DA KESERLE ÖLDÜRMÜŞ

        Adiloba Mahallesi'ne gideceğini söyleyerek 2010 yılının aralık ayında İzmir'deki evinden ayrılan Mahir Kuş'tan (30) haber alamayan ve mahallede arama yapan yakınları, Kuş'un cesedini 28 Aralık'ta bir bağ evinde bulmuştu.

        Kuş'un iş arkadaşı O.T, gözaltına alınmıştı. Arkadaşını keserle öldürdüğü belirlenen O.T, 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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