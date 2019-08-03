Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Isparta-Afyonkarahisar karayolunda kaza!

İHA

Isparta-Afyonkarahisar karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı

Isparta

Kaza, bugün saat 20.00 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar karayolu üzerindeki Gönen ilçesi kavşağında meydana geldi.

İddiaya göre, F.K. yönetimindeki 94-XX-HF yabancı plakalı otomobil ile D.A. idaresindeki 32 UC 550 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobillerden biri refüje çarparak durabildi.

Talihsiz kazada, sürücüler D.A. ve F.K.'nın yanında yolcu olarak bulunan Z.K., S.K. ve A.Ç. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücü D.A.’nın ağır yaralandığı ve sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Nusaybin'de terör saldırısı! 1 şehit
GÜNDEMNusaybin'de terör saldırısı! 1 Şehit
Suudi Arabistan'da bekletilen Türk tırların geçişine izin verildi
GÜNDEM21 Temmuz'dan beri bekletiliyordu...
Malatya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEMMalatya'da trafik kazası
Polis Akademisi polis alımı başvurusu ne zaman? PMYO yaş sınırı ve puan kaç oldu?
GÜNDEMPolis Akademisi polis alımı başvurusu ne zaman?
Manisa'da çıkan fabrika yangınında gökyüzünü duman kapladı
GÜNDEMDumanlar gökyüzüne yükseldi
Mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman? 2019 MEB il içi öğretmen atama başvurusu nasıl y
GÜNDEMMazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman
Suriye sınırına askeri sevkiyat
GÜNDEMSınıra askeri sevkiyat
Antalya'da otomobilin üzerine tır devrildi: 5 yaralı
GÜNDEMOtomobilin üzerine tır devrildi
MEB okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili süresi ne kadar? Okulların açılmasına kaç gün kaldı?
GÜNDEMMEB okullar ne zaman açılacak?
Sultangazi'de 5 dakikada 200 bin liralık hırsızlık kamerada
GÜNDEM5 dakikada 200 bin liralık hırsızlık!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X