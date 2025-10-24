Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Isparta'da bazı köylerde karantina | Son dakika haberleri

        Isparta'da bazı köylerde şap hastalığı karantinası

        Isparta'nın Aksu ilçesi, Koçular köyünde meydana gelen şap hastalığı nedeniyle dokuz köy karantinaya alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 19:06 Güncelleme: 24.10.2025 - 19:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da bazı köylerde karantina
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Isparta'nın Aksu Kaymakamlığı'nda yapılan açıklamaya göre, ilçenin Koçular Köyü'nde şap hastalığının görülmesi üzerine Katip, Yakaafşar, Yaka, Elecik, Terziler, Karacahisar, Eldere ve Karağı köylerinde de karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

        Ekipler bölgede tedbir alırken, hayvan giriş ve çıkışına geçici olarak izin verilmiyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #ısparta haberleri
        #Şap
        #karantina
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim