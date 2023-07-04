Doğa yürüyüşünde kayboldu, 2 gündür aranıyor



Kemal ERBEN/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)İSTANBUL'dan bayram tatili için geldiği Isparta'nın Eğirdir ilçesinde doğa yürüyüşünde kaybolan emekli Halis Şimşek'i (63) arama çalışmalarına ikinci günde devam edildi. Aramalara katılan Halil Şimşek, ağabeyini en son kayalıklarda gördüğünü belirterek, "Yukarıda gördüğümüzden eminiz, yukarıda olduğundan eminiz" dedi.

İstanbul'da oturan Halis Şimşek, bayram tatili dolayısıyla Eğirdir'deki arkadaşı Halil Doğan'ın yanına geldi. Halil Doğan, Halis Şimşek ve beraberindeki 3 kişi, 2 Temmuz günü dağlık bölgedeki Oluklacı mevkisine doğa yürüyüşüne çıktı. Yürüyüşteki 4 kişi, saat 19.30 sıralarında aşağı inerken, en son saat 18.00 sıralarında Sivri Dağı eteklerinde görülen Halis Şimşek'ten bir daha haber alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla bölgeye Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Halis Şimşek'i arama çalışmaları başlatılırken, bölgeyi iyi bilenlerden de yardım istendi. Gün boyu yapılan çalışmalardan sonuç elde edilemedi.

ÇALIŞMALAR BUGÜN DEVAM ETTİ

Halis Şimşek'i arama çalışmaları bugün de devam etti. Isparta İl Jandarma Komutanlığı, Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı, JAK, AFAD, dron ve dağcılık ekiplerinden oluşan 40 kişilik personel, Halis Şimşek'i arama çalışmalarını sürdürdü. Arama ve iz takip köpeklerinden de yararlanıldığı çalışmalarda, şu ana kadar Halis Şimşek'in izine ulaşılamadığı belirtildi.

'YUKARIDA OLDUĞUNDAN EMİNİZ'

Tatil için Halis Şimşek ile birlikte Eğirdir'e gelen ve doğa yürüyüşüne çıkan kardeşi Halil Şimşek, "Önceki gün abim, bir aile dostumuz, hanımım ve çocuklarımla beraber dağa gezintiye çıkmak istedik. Ben arabayı buraya park ettikten sonra geldiğimde ileriye gitmişlerdi. 'Abi' diye 7 defa bağırdım, ses alamadım. Abim şu tepeye vurmuş, biz koşarak gittik hani başına bir iş gelir diye. Pazar günü saat 16.00 sıralarıydı. Yukarı çıktık, bulamadık. Dönerken rampayı sallanırken karşı kayalıklarda abimi gördük. Ben 'Halil abi ne yapıyorsun oralar tehlikeli. Biz dönüyoruz, ikindi namazına yetişeceğiz' deyip aşağıya indik. Saat 20.00'ye kadar bekledik, inmedi. Daha sonra jandarmayı aradık. Ben 3 gündür yukarıdaydım, şimdi indim. Yukarıda gördüğümüzden eminiz, yukarıda olduğundan eminiz. Buradan inmesi lazım, başka nereden inecek? Çocukluğu, talebeliği döneminde daha önce Oluklacı'ya gelmiş" dedi.

'ÖMRÜMDE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM'

Bölgeyi çok iyi tanıyan, o bölgede çobanlık yapan, aynı zamanda belediye personeli olan Müslahattin Kuş da "Ben ömrümde böyle bir şey görmedim, insanın gidebileceği her noktaya askerlerle birlikte baktık. Şu anda 2 seçenek var; ya uçurum bir bölgeden yuvarlandı ya da kendisi bu bölgeden gitti. Aklıma başka da bir şey gelmiyor. Bugün öğleden sonra askeri bölgeden Oluklacı bölgesine tırmanacağım. Oralarda da bulamazsak artık bir şey diyemiyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Eğirdir Kemal ERBEN

2023-07-04 15:03:31



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