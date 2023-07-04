Doğa yürüyüşünde kayboldu, 2 gündür aranıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğa yürüyüşünde kayboldu, 2 gündür aranıyor

DHA

Doğa yürüyüşünde kayboldu, 2 gündür aranıyor


Kemal ERBEN/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)İSTANBUL'dan bayram tatili için geldiği Isparta'nın Eğirdir ilçesinde doğa yürüyüşünde kaybolan emekli Halis Şimşek'i (63) arama çalışmalarına ikinci günde devam edildi. Aramalara katılan Halil Şimşek, ağabeyini en son kayalıklarda gördüğünü belirterek, "Yukarıda gördüğümüzden eminiz, yukarıda olduğundan eminiz" dedi.
İstanbul'da oturan Halis Şimşek, bayram tatili dolayısıyla Eğirdir'deki arkadaşı Halil Doğan'ın yanına geldi. Halil Doğan, Halis Şimşek ve beraberindeki 3 kişi, 2 Temmuz günü dağlık bölgedeki Oluklacı mevkisine doğa yürüyüşüne çıktı. Yürüyüşteki 4 kişi, saat 19.30 sıralarında aşağı inerken, en son saat 18.00 sıralarında Sivri Dağı eteklerinde görülen Halis Şimşek'ten bir daha haber alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla bölgeye Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Halis Şimşek'i arama çalışmaları başlatılırken, bölgeyi iyi bilenlerden de yardım istendi. Gün boyu yapılan çalışmalardan sonuç elde edilemedi.
ÇALIŞMALAR BUGÜN DEVAM ETTİ
Halis Şimşek'i arama çalışmaları bugün de devam etti. Isparta İl Jandarma Komutanlığı, Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı, JAK, AFAD, dron ve dağcılık ekiplerinden oluşan 40 kişilik personel, Halis Şimşek'i arama çalışmalarını sürdürdü. Arama ve iz takip köpeklerinden de yararlanıldığı çalışmalarda, şu ana kadar Halis Şimşek'in izine ulaşılamadığı belirtildi.
'YUKARIDA OLDUĞUNDAN EMİNİZ'
Tatil için Halis Şimşek ile birlikte Eğirdir'e gelen ve doğa yürüyüşüne çıkan kardeşi Halil Şimşek, "Önceki gün abim, bir aile dostumuz, hanımım ve çocuklarımla beraber dağa gezintiye çıkmak istedik. Ben arabayı buraya park ettikten sonra geldiğimde ileriye gitmişlerdi. 'Abi' diye 7 defa bağırdım, ses alamadım. Abim şu tepeye vurmuş, biz koşarak gittik hani başına bir iş gelir diye. Pazar günü saat 16.00 sıralarıydı. Yukarı çıktık, bulamadık. Dönerken rampayı sallanırken karşı kayalıklarda abimi gördük. Ben 'Halil abi ne yapıyorsun oralar tehlikeli. Biz dönüyoruz, ikindi namazına yetişeceğiz' deyip aşağıya indik. Saat 20.00'ye kadar bekledik, inmedi. Daha sonra jandarmayı aradık. Ben 3 gündür yukarıdaydım, şimdi indim. Yukarıda gördüğümüzden eminiz, yukarıda olduğundan eminiz. Buradan inmesi lazım, başka nereden inecek? Çocukluğu, talebeliği döneminde daha önce Oluklacı'ya gelmiş" dedi.
'ÖMRÜMDE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM'
Bölgeyi çok iyi tanıyan, o bölgede çobanlık yapan, aynı zamanda belediye personeli olan Müslahattin Kuş da "Ben ömrümde böyle bir şey görmedim, insanın gidebileceği her noktaya askerlerle birlikte baktık. Şu anda 2 seçenek var; ya uçurum bir bölgeden yuvarlandı ya da kendisi bu bölgeden gitti. Aklıma başka da bir şey gelmiyor. Bugün öğleden sonra askeri bölgeden Oluklacı bölgesine tırmanacağım. Oralarda da bulamazsak artık bir şey diyemiyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Eğirdir Kemal ERBEN
2023-07-04 15:03:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta'da kaybolan kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Isparta'da kaybolan kişi için arama kurtarma ...
Eğirdir Gölü'nde alabora olan teknedeki 1 kişi boğuldu, 2 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Eğirdir Gölü'nde alabora olan teknedeki 1 kişi ...
Isparta'da kiraz üreticisi, ihracatçı alım fiyatını yarıya düşürünce satışı durdurdu
YEREL HABERLER Isparta'da kiraz üreticisi, ihracatçı alım fiyatını ...
Bayramda geldiği Isparta'da, doğa yürüyüşünde kayboldu (2)
YEREL HABERLER Bayramda geldiği Isparta'da, doğa yürüyüşünde ...
Bayramda geldiği Isparta'da, doğa yürüyüşünde kayboldu
YEREL HABERLER Bayramda geldiği Isparta'da, doğa yürüyüşünde ...
Isparta'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza
YEREL HABERLER Isparta'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.