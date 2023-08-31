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        Üç sporcudan Eğirdir Gölü'nde zafer yolculuğu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 10:33 Güncelleme: 31.08.2023 - 10:34
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        Üç sporcudan Eğirdir Gölü'nde zafer yolculuğu
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        Kemal ERBEN/EĞİRDİR, (DHA)ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 'Üç Ekip Tek Yürek', 'Zafer Yolculuğu ile Barışa Doğru' sloganıyla 3 sporcu 3 günde Eğirdir Gölü ve çevresinde toplam 150 kilometrelik parkuru tamamlayacak.

        Eğirdir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla Eğirdir Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün organizasyonunda 3 sporcu 3 günde Eğirdir Gölü'nün kıyısından ilerleyerek 150 kilometrelik parkuru tamamlayacak. Kano sporcusu Nüşabe Paşazade kano ile, triatlon sporcusu Gökhan Güneri koşarak ve milli sporcu Emirhan Taşdemir de bisikletiyle Eğirdir Gölü kıyısından 3 gün sürecek yolculuğa uğurlandı. Eğirdir kordon boyu amfi alanında gerçekleşen törenle meşaleler ve Türk bayrakları ile 'Üç Ekip Tek Yürek', 'Zafer Yolculuğu ile Barışa Doğru' parolasıyla yola çıkan sporcuları Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, projeyi hayata geçiren Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan Çelebioğlu ile ilçe protokolü alkışlarla uğurladı. Geceleri çadır kurarak geçirecek sporcular 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde yine kordon boyunda projeyi tamamlayacak.

        Kano sporcusu Nüşabe Paşazade, "İyi kalpli ve coğrafyası kadar güzel insanlarla bu özel projede buluştuğum için gerçekten çok mutluyum. Sosyal projemizin Eğirdir'de olmasını istememizin sebebi; yeşil çevresi ve doğa harikası olan Eğirdir'i bir kat daha güzelleştiren Eğirdir Gölü'nün hep bizimle olmasına dikkatini çekmek istedik. Projemizin 30 Ağustos Zafer Bayramımızda olması ayrı bir değer kattı. Ben Azerbaycan'da doğdum, Azerbaycan'da büyüdüm ve Azerbaycan benim anavatanımdır. 27 senedir Türkiye'de yaşıyorum, Türk vatandaşıyım. Kızım burada doğdu, Türkiye benim ata yurdumdur. 30 Ağustos Zafer Bayramı sadece Türkiye'nin Zafer Bayramı değildir, bütün Türk dünyasının zaferidir" dedi.

        Milli sporcu Emirhan Taşdemir ise, "Eğirdir Gölü'nün kıyısının tamamını farkındalık yaratmak için dolaşacağım. Eğirdir'in güzelliklerini tanıtacağız. Gölden kano ile arkadaşım kıyıdan koşarak ben de bisikletle devam edeceğiz" diye konuştu.

        Triatlon sporcusu Gökhan Güneri de, "Bu proje Eğirdir Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızın önderliğinde gerçekleşiyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız bütün ulusumuza kutlu olsun. Bedelleri kan verilerek ödenen bu toprakları en güzel şekilde tanıtmak dileğiyle 150 kilometre boyunca Eğirdir Gölü etrafında koşacağız, kürek çeleceğiz ve pedal çevireceğiz. Daha önce bu tür organizasyonlarda yer aldık, bunu da yüzümüzün akıyla bitireceğimizi ümit ediyorum. Özellikle Eğirdir halkına buradan sesleniyorum, muhteşem bir lokasyondasınız, bu lokasyonun değerini bilin ona sıkı sıkı sarılın bu lokasyon size ait değil, gelecek nesillere ait, mirası en güzel şekilde geleceğe devredin" dedi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        Törenden görüntüler

        Sporcuların uğurlanması

        Nüşabe Paşazade'nin konuşması

        Emirhan Taşdemir'in konuşması

        Gökhan Güneri'nin konuşmasıDHA-Spor Türkiye-Isparta / Eğirdir Kemal ERBEN

        2023-08-31 10:32:44

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