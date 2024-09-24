Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da dolunun vurduğu elma bahçelerinde hasar tespiti

        ISPARTA'nınSenirkent ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle yaklaşık 16 bin dekar elma bahçesinde zarar oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 16:48 Güncelleme: 24.09.2024 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da dolunun vurduğu elma bahçelerinde hasar tespiti
        ABONE OL
        ABONE OL

        ISPARTA'nınSenirkent ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle yaklaşık 16 bin dekar elma bahçesinde zarar oluştu. Vali Aydın Baruş, TARSİM ile gerekli görüşmelerin gerçekleştirilerek, zarar gören sigortalı çitçilerin işlemlerinin hızlandırıldığını söyledi.

        Isparta'da kısa süre önce başlayan hasat döneminde, üreticiler dolu afetiyle karşı karşıya kaldı. Senirkent ilçesi ve Büyükkabaca beldesinde, geçen cumartesi öğleden sonra başlayan dolu yağışı, elma bahçelerine zarar verdi. Bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Isparta Valisi Aydın Baruş da doludan zarar gören elma bahçelerindeki hasar tespit çalışmalarına katıldı. Çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Baruş, TARSİM ile gerekli görüşmelerin gerçekleştirilerek, zarar gören sigortalı çitçilerin işlemlerinin hızlandırıldığını söyledi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ilk tespitlere göre de dolu nedeniyle bölgede 16 bin dekar elma bahçesinin zarar gördüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
        Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Heyecanlarını paylaştılar
        Heyecanlarını paylaştılar
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        "Bir ulusun başarısı"
        "Bir ulusun başarısı"
        "Borsa ve kripto vergileri gündemimizden düştü"
        "Borsa ve kripto vergileri gündemimizden düştü"
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Sayıştay'dan 'çifte harç' tespiti
        Sayıştay'dan 'çifte harç' tespiti
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Kadıköy fatihi Muslera!
        Kadıköy fatihi Muslera!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Isparta'da el, ayak, ağız hastalığı görülen 11 öğrenci tedavi altına alındı
        Isparta'da el, ayak, ağız hastalığı görülen 11 öğrenci tedavi altına alındı
        Isparta'da "Yılın Ahisi" seçilen kaporta ustası 55 yıldır çekiç sallıyor
        Isparta'da "Yılın Ahisi" seçilen kaporta ustası 55 yıldır çekiç sallıyor
        Ispartalı çiftçinin bahçesinde 2 kilo 200 gramlık patlıcan yetişti
        Ispartalı çiftçinin bahçesinde 2 kilo 200 gramlık patlıcan yetişti
        Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Isparta'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza
        Isparta'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza
        Isparta'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti
        Isparta'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti