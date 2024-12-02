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        Bakan Memişoğlu'ndan 'Yeni bir şey üreteceğim' diyen hekimlere destek (2)

        BAKANMEMİŞOĞLU, ISPARTA'DASağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya'nın ardından geldiği Isparta'da Valilik ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 16:49 Güncelleme: 02.12.2024 - 16:55
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        Bakan Memişoğlu'ndan 'Yeni bir şey üreteceğim' diyen hekimlere destek (2)
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        BAKANMEMİŞOĞLU, ISPARTA'DA

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya'nın ardından geldiği Isparta'da Valilik ziyaretinde bulundu. Bakan Memişoğlu'nu Vali Abdullah Erin, AK Parti milletvekilleri Osman Zabun ve Mehmet Uğur Gökgöz ile kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri karşıladı. 'Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Memişoğlu, ardından 'İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Gazetecilere açıklama yapan Bakan Memişoğlu, Isparta’nın Türkiye’de iyi sağlık hizmeti sunan illerden biri olduğuna değindi.

        'AİLE HEKİMLERİNİ SEVİYORUZ'

        Sağlıkta 22 senede büyük atılım yaptıklarına dikkati çeken Bakan Memişoğlu, koronavirüs ile deprem sürecinde Türkiye'nin dünyaya rol model olduğunu belirtti. Temel sağlık ve koruyucu sağlık hizmetlerini çok önemsediklerini belirten Bakan Memişoğlu, "Aile hekimlerini seviyoruz ve onların haklarını, çalışma ortamlarını düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Onlarla ilgili mevzuatsal değişiklikleri yaptık, daha da yapacağız. Aile hekimlerini, toplumumuzun ve halkımızın ilk uğrak yeri, sağlık hizmetini ilk alacağı alan olarak görüyoruz. Onun için de burayı daha kullanmaya ve aile hekimleriyle toplumumuzun daha iyi beraber çalışmasını, danışmanlık hizmeti de dahil hastalanmadan ilk aile hekimliğine gidip sağlık hizmetini almasını bekliyoruz. Aile hekimlerini ikinci ve üçüncü basamaklara entegre ederek hastanelerden kendi nüfuslarına ait randevu almasını, onları takip etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

        'ÜRETİMDE DE ROL MODEL OLACAĞIZ'

        Bakan Memişoğlu, konuşmasında şunları söyledi:

        "Çok istisnai, insanlıktan nasibini almamışları, malum, yakalayıp gerekli cezaları da verme aşamasındayız. Sağlık hizmeti yanında üretimde de inşallah rol model olacağız. Türkiye'de özellikle hekim arkadaşlarımın, bilim insanlarımızın, 'Yeni bir şey söyleyeceğim, yeni bir şey üreteceğim, yeni bir ilaç bulacağım, yeni bir molekül bulacağım, yeni bir tedavi yöntemi yaptım' diyen herkesin arkasında, desteğinde olacağız. Bunu Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığımız vasıtasıyla yapacağız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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