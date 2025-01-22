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        Belediye personeli gibi giyinip, kent merkezinde kaçak kazı yapan sanıklara tahliye

        ISPARTA kent merkezinde belediye personeline ait yelekler giyip, Kadir Bey Camisi önünde define aramak için iş makinesiyle kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanıp tutuklanan 5 şüpheli, ilk duruşmada tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 17:07 Güncelleme: 22.01.2025 - 17:10
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        Belediye personeli gibi giyinip, kent merkezinde kaçak kazı yapan sanıklara tahliye
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        ISPARTA kent merkezinde belediye personeline ait yelekler giyip, Kadir Bey Camisi önünde define aramak için iş makinesiyle kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanıp tutuklanan 5 şüpheli, ilk duruşmada tahliye edildi.

        Olay, 19 Kasım'da Karaağaç Mahallesi 115'inci Cadde'deki Kadir Bey Camisi'nin önünde meydana geldi. Belediye personeline ait turuncu yelek giyen 4 kişi, iş makinesiyle kaldırımı kazmaya başladı. Kazı yapan 4 kişi, çevredekilere de kendilerini belediye personeli olarak tanıttı. Bir süre sonra yer altındaki elektrik hattıyla doğal gaz borusuna zarar verilirken, çevredekiler kazıdan şüphelenip, ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis, zabıta, doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketi personeli sevk edildi. Ekiplerin araştırmasında bu kişilerin belediye personeli gibi giyinip, kaçak kazı yaptığı tespit edildi. Şüphelilerden 3'ü olay yerinde, diğeri kaçmaya çalışırken yakalandı. Devam eden soruşturmada gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Gözaltına alınan İ.A., H.T., Y.G., H.D.C. ve Ş.C., 'Tarihi eser kaçakçılığı' ve 'Kamu malına zarar verme' suçundan tutuklandı. İfadelerinde kaçak kazıyı kabul etmeyen şüphelilerin, inşaat işi için bölgede çalışma yaptıklarını söylediği öğrenildi.

        Kaçak kazı yapılan Kadir Bey Camisi önündeki kaldırımı, polis güvenlik şeridiyle çevreleyip gece nöbet tuttu. 20 Kasım'da kazılan çukurda ekiplerin incelemesinde, üzerinde figür ve kabartmalar bulunan kayaya rastlandı. Kaçak kazı yapılan kaldırıma İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne ait uzman personel ekip yönlendirildi. Ekiplerin incelemesinden sonra kazılan yer, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla kapatıldı. Kayanın korunması amacıyla çukura kepçeyle toprak döküldü. Çukurun toprakla doldurulmasının ardından kaldırım düzenlemesi yapılarak, alana taş döşendi. Kapatılan çukurun çevresi ve caminin etrafında güvenlik tedbiri alındı. Polis bölgede devriye atarken, cami görevlileri ile esnaf da alanın korunmasına yönelik bilgilendirildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çukurdaki kayadan aldıkları numuneleri incelenmek üzere Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne gönderdi.

        İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİLER

        Olayla ilgili tutuklanan 5 şüpheli, 9 Ocak'taki duruşmada 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmanın ardından İ.A., H.T., Y.G., H.D.C. ve Ş.C. tahliye edildi. Sanıkların üzerlerine atılı 'Kamu malına zarar verme', 'Kültür varlıklarını bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak' suçunun niteliği, kanun maddesinde öngörülen ceza miktarı, tutuklu kaldıkları süre, delil karartma şüphesinin bulunmaması hususları nazara alınarak, ayrı ayrı tahliyelerine karar verildi. Sanıkların tutuksuz yargılanacağı belirtildi.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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