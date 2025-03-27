Yalvaç Belediye Başkanı Kodal hakkında adli işlem başlatıldı (2)

'ENDİŞEEDİLECEK VE SIKINTILI HİÇBİR ŞEY YOK'

Isparta'nın Yalvaç ilçesinin Bağımsız Belediye Başkanı Mustafa Kodal, hakkında başlatılan adli işlemle ilgili yazılı açıklama yaptı. Başkan Kodal, "Basit ve asılsız bir şikayet işlemi nedeniyle böyle bir süreç yaşadık. İfade işlemlerimizi tamamladık ve programımız kapsamında bir iftar davetine katılıyorum. Endişe edilecek ve sıkıntılı hiçbir şey yok, normal adli prosedür yürümüştür. İftar davetinin ardından ilçemize geleceğim" dedi.