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        Yolcu otobüsü ile tur midibüsü çarpıştı: 28 yaralı- Yeniden

        Yazıİşleri Müdürlerine'Tur otobüsü şarampole düştü: 16 yaralı' başlıklı haberimizi, yapılan düzeltme ve kaynağından alınan ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 13:13 Güncelleme: 25.05.2025 - 13:15
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        Yolcu otobüsü ile tur midibüsü çarpıştı: 28 yaralı- Yeniden
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        Yazıİşleri Müdürlerine

        ‘Tur otobüsü şarampole düştü: 16 yaralı’ başlıklı haberimizi, yapılan düzeltme ve kaynağından alınan ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz.

        YENİDEN

        ----------------

        Ali ÇEVİKBAŞ- Nurettin ARKAN/ISPARTA,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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