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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksu'da karaleke hastalığına dayanıklı elma bahçesi oluşturuldu

AA

Aksu'da karaleke hastalığına dayanıklı elma bahçesi oluşturuldu

ISPARTA (AA) - Aksu ilçesinde Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde "Karalekeye Dayanıklı Elma Bahçesi" projesi hayata geçirildi.

Türkiye'nin elma bahçesi olan olarak nitelendirilen Isparta'da elmadaki karaleke hastalığına dayanıklı bir elma bahçesi oluşturuldu.

Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Kemal Yılmaz, hastalığa dayanıklı elma bahçesinin Kara köyünde oluşturulduğunu söyledi.

Bahçenin 1800 metrekarelik bir alanda oluşturulduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"M9 anacı üzerine aşılı olan elma fidanının karaleke hastalığından etkilenmemekte bu nedenle kara lekeye atılan ilacın kullanılmayacağını bunun da girdi maliyetlerinde olumlu derecede düşüş sağlamaktadır. Ayrıca üreticiye bahçelerini modernleştirme ve pazar artışının sağlanmasında örnek bahçe olacaktır. Yapılan bu projenin milli ekonomiye katkısının yanı sıra organik üretime katkısı da önemli ölçüde olacaktır. bu bahçenin ilerleyen dönemlerde kapasite artışı yapılması planlanmaktadır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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