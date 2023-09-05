Isparta'da hemşire eşini öldüren sanığa haksız tahrik indirimi

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya hemşire Selver Bulut'u (48) öldüren tutuklu sanık Mustafa Bulut ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Bulut, mahkeme heyetine yazılı savunma sundu.

Mahkeme başkanının son sözünü sorduğu sanık, "Son konuşmamızda beni sürekli tahrik etti. Yasak ilişkisini konuşmak istiyordu. Ben istemiyordum. Benden yıllar önce yaşadığı yasak ilişkiyle ilgili 'Bende bulamadığını onlarda ne buldun?' diye sordum. Öfkeyle suç işledim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığı haksız tahrik indirimi uygulayarak 16 yıl 8 hapis cezasına çarptırdı.

- Olayın geçmişi

Sekibağ Mahallesi Güneş Sokak'ta ikamet eden Mustafa Bulut, 11 Aralık 2022'de 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak eşi Selver Bulut ve kendisini öldüreceği ihbarında bulunmuştu. Olay yerine giden sağlık ve polis ekipleri, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Rehabilitasyon Hastanesinde çalışan hemşire Selver Bulut'un tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirlemiş, gözaltına alınan koca tutuklanmıştı. İddianamede, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.