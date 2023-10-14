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        Isparta'daki silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 2'ye çıktı

        Isparta'nın Gelendost ilçesinde sokak ortasında meydana gelen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi, olayla ilgili 8 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 15:46 Güncelleme: 14.10.2023 - 15:46
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        Isparta'daki silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 2'ye çıktı
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        Isparta'nın Gelendost ilçesinde sokak ortasında meydana gelen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi, olayla ilgili 8 kişi tutuklandı.

        Yenice köyündeki silahlı saldırıda yaralanarak Isparta Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan 21 yaşındaki Şener Gezgin, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti. Diğer yaralılar Songül Akdoğan (47), Hayati Gezgin (44) ve Hakan Kıraç'ın (16) tedavileri sürüyor.

        Jandarma ekiplerinin silahlı saldırıya karıştıkları tespit edilerek gözaltına alınan 8 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Gelendost ilçesi Yenice köyünde 9 Ekim akşamı sokak ortasında meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan Vildan Kıraç (19), kaldırıldığı hastanede iki gün sonra yaşamını yitirmişti.

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