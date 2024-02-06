Isparta AFAD'dan depremzedeler için "Bir Oyuncak Bir Kitap" kampanyası Isparta AFAD ekipleri Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin birinci yılında "Bir Oyuncak Bir Kitap" kampanyası kapsamında toplanan oyuncak ve kitapları depremzede çocuklara ulaştırdı.

Anadolu Ajansı Giriş: 06.02.2024 - 00:21 Güncelleme: 06.02.2024 - 00:27 facebook

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