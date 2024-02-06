Isparta AFAD'dan depremzedeler için "Bir Oyuncak Bir Kitap" kampanyası
Isparta AFAD ekipleri Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin birinci yılında "Bir Oyuncak Bir Kitap" kampanyası kapsamında toplanan oyuncak ve kitapları depremzede çocuklara ulaştırdı.
Isparta AFAD ekipleri Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin birinci yılında "Bir Oyuncak Bir Kitap" kampanyası kapsamında toplanan oyuncak ve kitapları depremzede çocuklara ulaştırdı.
Ekipler, toplanan yaklaşık 2 bin oyuncak ve kitabı Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki konteyner kentte kalan çocuklara gönderdi.
Hediyeleri özenli bir şekilde çocuklara dağıtan AFAD ekipleri, onların mutluluğuna tanık oldu.
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