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        Isparta AFAD'dan depremzedeler için "Bir Oyuncak Bir Kitap" kampanyası

        Isparta AFAD ekipleri Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin birinci yılında "Bir Oyuncak Bir Kitap" kampanyası kapsamında toplanan oyuncak ve kitapları depremzede çocuklara ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 00:21 Güncelleme: 06.02.2024 - 00:27
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        Isparta AFAD'dan depremzedeler için "Bir Oyuncak Bir Kitap" kampanyası
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        Isparta AFAD ekipleri Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin birinci yılında "Bir Oyuncak Bir Kitap" kampanyası kapsamında toplanan oyuncak ve kitapları depremzede çocuklara ulaştırdı.

        Ekipler, toplanan yaklaşık 2 bin oyuncak ve kitabı Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki konteyner kentte kalan çocuklara gönderdi.

        Hediyeleri özenli bir şekilde çocuklara dağıtan AFAD ekipleri, onların mutluluğuna tanık oldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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