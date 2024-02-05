Isparta Emniyet Müdürlüğünce 13 bin 372 kişi sorgulandı

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir ay içerisinde 1237 sokakta gerçekleştirilen uygulamalarda 13 bin 372 kişi sorgulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından yapılan uygulamalarda, 16 ruhsatsız tabanca, 21 kurusıkı tabanca, 17 ruhsatsız av tüfeği, 210 tabanca mermisi, 117 kurusıkı tabanca mermisi, 57 av tüfeği fişeği, 3 tarihi eser kılıç, 15 kesici alet ele geçirildi.

Ayrıca farklı suçlardan arama kaydı bulunan 44 kişi yakalanarak adli birimlere sevk edildi.

15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.T, 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Ö. ve 4 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan L.T. ise ekipler tarafından gözaltına alındı.