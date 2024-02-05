Isparta'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Isparta'da ikinci el otomobil satışı yapan site üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Aksaray'dan Isparta'ya otomobil almak için gelen M.T, ikinci el otomobil satışı yapan site üzerinden iletişim kurduğu kişinin hesabına 600 bin lira yatırdı. M.T, otomobilin başka birisine ait olduğunu tespit edince dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.

M.T'nin şikayeti üzerine araştırma başlatan polis ekipleri, parayı çekmek için İstanbul'daki bir banka şubesine giden N.T. ve S.T'yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan N.T. tutuklandı, S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.