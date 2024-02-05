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        Isparta'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Isparta'da ikinci el otomobil satışı yapan site üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 09:32 Güncelleme: 05.02.2024 - 09:37
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        Isparta'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Isparta'da ikinci el otomobil satışı yapan site üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Aksaray'dan Isparta'ya otomobil almak için gelen M.T, ikinci el otomobil satışı yapan site üzerinden iletişim kurduğu kişinin hesabına 600 bin lira yatırdı. M.T, otomobilin başka birisine ait olduğunu tespit edince dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.

        M.T'nin şikayeti üzerine araştırma başlatan polis ekipleri, parayı çekmek için İstanbul'daki bir banka şubesine giden N.T. ve S.T'yi gözaltına aldı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan N.T. tutuklandı, S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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