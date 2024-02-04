Kasımpaşa: 2 - Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa evinde Alanyaspor'u ağırladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Kasımpaşa'nın gollerini 36. dakikada Gökhan Gül ve 59. dakikada Fall attı. Alanyaspor'un tek golünü ise Kasımpaşa forması giyen Porozo kendi kalesine atarak kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa ligdeki puanını 35'e yükselterek Başakşehir ile Antalyaspor'u geride bıraktı ve 6. sıraya yerleşti. Alanyaspor ise 27 puanda kaldı. Süper Lig'de bir sonraki hafta Kasımpaşa deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Alanyaspor ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

PAŞA'DAN 2 MAÇTA 5 GOL VE 6 PUAN Sami Uğurlu'nun öğrencileri son olarak Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etmişti. Zorlu Trabzonspor mücadele sonrası evinde çıktığı Alanyaspor'u da 2 golle geçen Kasımpaşa son 2 maçta 5 gol atarken 6 puanı da hanesine yazdırdı.

REKLAM MAÇTAN DAKİKALAR 3. dakikada soldan paslaşılarak kullanılan korner sonrasında Hajradinovic meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Altıpas gerisinde yükselen Porozo'nun kafayla vurduğu topu kaleci Ertuğrul çıkardı. 21. dakikada Hajradinovic'in derinlemesine pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fall'ın karşı karşıya vuruşunda top, kaleci Ertuğrul'dan kornere çıktı. 28. dakikada konuk takım öne geçti. Kasımpaşa yarı alanının ortalarından kazanılan faulü kullanan Balkovec, meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Sağ çaprazda savunma arkasına sarkan Furkan Bayır'ın içeri çevirdiği meşin yuvarlak savunmadaki Porozo'ya çarparak ağlara gitti: 0-1. 36. dakikada lacivert-beyazlı ekip beraberliği yakaladı. Sağdan kullanılan kornerde savunmanın kafayla uzaklaştırmak istediği top, penaltı noktası gerisindeki Gökhan Gül'de kaldı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda yan direğe çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1. Müsabakanın devre arasına 1-1 eşitlikle girildi.