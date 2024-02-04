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        Kasımpaşa: 2 - Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa evinde Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Kasımpaşa'nın gollerini 36. dakikada Gökhan Gül ve 59. dakikada Fall attı. Alanyaspor'un tek golünü ise Kasımpaşa forması giyen Porozo kendi kalesine atarak kaydetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2024 - 15:14 Güncelleme: 04.02.2024 - 18:07
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        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa evinde Alanyaspor'u ağırladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

        Kasımpaşa'nın gollerini 36. dakikada Gökhan Gül ve 59. dakikada Fall attı. Alanyaspor'un tek golünü ise Kasımpaşa forması giyen Porozo kendi kalesine atarak kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa ligdeki puanını 35'e yükselterek Başakşehir ile Antalyaspor'u geride bıraktı ve 6. sıraya yerleşti. Alanyaspor ise 27 puanda kaldı.

        Süper Lig'de bir sonraki hafta Kasımpaşa deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Alanyaspor ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

        PAŞA'DAN 2 MAÇTA 5 GOL VE 6 PUAN

        Sami Uğurlu'nun öğrencileri son olarak Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etmişti. Zorlu Trabzonspor mücadele sonrası evinde çıktığı Alanyaspor'u da 2 golle geçen Kasımpaşa son 2 maçta 5 gol atarken 6 puanı da hanesine yazdırdı.

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        MAÇTAN DAKİKALAR

        3. dakikada soldan paslaşılarak kullanılan korner sonrasında Hajradinovic meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Altıpas gerisinde yükselen Porozo'nun kafayla vurduğu topu kaleci Ertuğrul çıkardı.

        21. dakikada Hajradinovic'in derinlemesine pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fall'ın karşı karşıya vuruşunda top, kaleci Ertuğrul'dan kornere çıktı.

        28. dakikada konuk takım öne geçti. Kasımpaşa yarı alanının ortalarından kazanılan faulü kullanan Balkovec, meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Sağ çaprazda savunma arkasına sarkan Furkan Bayır'ın içeri çevirdiği meşin yuvarlak savunmadaki Porozo'ya çarparak ağlara gitti: 0-1.

        36. dakikada lacivert-beyazlı ekip beraberliği yakaladı. Sağdan kullanılan kornerde savunmanın kafayla uzaklaştırmak istediği top, penaltı noktası gerisindeki Gökhan Gül'de kaldı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda yan direğe çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

        Müsabakanın devre arasına 1-1 eşitlikle girildi.

        50. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Oğulcan Çağlayan'ın karşı karşıya vuruşunda top kaleci Ertuğrul'dan döndü.

        52. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Augusto, kaleci Ali Emre'den sıyrıldı. Turuncu-yeşilli futbolcu, sol çapraza açılan topu dar açıdan kaleye göndermek istese de araya giren Porozo, yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        58. dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahası yayının solundan çıkardığı şutta kaleci Ertuğrul sağına yatarak topun sahibi oldu.

        59. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Winck, ceza sahası içi sağ çaprazda buluştuğu topu sert bir şekilde altıpasa gönderdi. Kaleci Ertuğrul'un çeldiği top, sol çaprazdaki Aytaç Kara'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda savunmadaki Balkovec engellediği topu yerdeyken uzaklaştırmak istedi. Altıpas üzerinde meşin yuvarlağı alan Da Costa, pasını daha uygun durumdaki Fall'a aktardı. Senegalli oyuncunun bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

        84. dakikada Alanyaspor net pozisyonda direğe takıldı. Janvier'in derinlemesine pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Eduardo, son çizgide topu altıpas gerisine çevirdi. Burada uygun durumdaki Leroy Fer'in vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

        90+6. dakikada Balkovec'in soldan ortaladığı topa altıpas içinde arka direkteki Sisto kafayla vurdu. Kaleci Ali Emre meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.

        Mücadeleyi 1-0 geriden gelen Kasımpaşa 2-1 kazandı.

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