Beşiktaş - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

STAT: Tüpraş Stadyumu

HAKEM: Arda Kardeşler

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Necip, Bakhtiyor, Umut, Amartey, Gedson, Rashica, Ghezzal, Semih, Cenk

YEDEKLER: Ersin, Onur, Tayyip Talha, Rebic, Demir Ege, Muleka, Mustafa Erhan, Tayfur, Serkan Emrecan, Emrecan B.

TEKNİK DİREKTÖR: Fernando Santos

TRABZONSPOR: Uğurcan, Mehmet Can, Rayyan Baniya, Denswil, Eren Elmalı, Mendy, Berat Ayberk Özdemir, Enis Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis Destan

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada fileleri havalandıramayan siyah-beyazlılar, hanesine de 1 puan yazdırabildi. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında 3-0 yenildiği Trabzonspor'u mağlup ederek rövanşı almaya ve üçüncü basamağa yükselmeye çalışıyor.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku da maçta görev yapamıyor.

Oynadığı maçların 11'ini kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 8'inden yenilgiyle ayrılan Trabzonspor ise 37 puanla 3. sırada bulunuyor. Bordo-mavili ekip, ligde çıktığı son 3 müsabakada rakiplerine mağlup oldu.

Yukatel Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, tek galibiyetini ise VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-0 üstünlük kurarak aldı.

Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda çıktığı son 5 maçta Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar ayrıca Omar Colley'in de yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle kadrodan çıkartıldığını duyurdu.

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3 MAÇTIR KAYBEDİYOR

Ligin ikinci yarısına deplasmanda 1-1'lik Bitexen Antalyaspor beraberliği başlayan ardından Galatasaray'a sahasında 5-1, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 1-0, son olarak da sahasında Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olarak son 4 haftada galip gelemeyen bordo-mavililer, kötü gidişatına Beşiktaş maçıyla son vermeye çalışacak.

5 EKSİK VAR

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Pepe ve Onuachu forma giyemiyor. Karadeniz ekibinde Orsic, Hüseyin Türkmen ve Benkovic'in de sakatlıkları bulunuyor.

Afrika Uluslar Kupası'ndan dönerek önceki gün yapılan çalışmada yer alan Trezeguet, takımda yer alıyor.

138. RANDEVU

Beşiktaş ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yapacakları maçla 138. kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında 11 Ekim 1973'te oynanan ilk karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. 51 yıllık rekabette geride kalan 137 resmi müsabakanın 54'ünü Beşiktaş, 48'ini bordo-mavili takım kazandı. 35 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 187 kez fileleri havalandırırken, bordo-mavililer ise 156 gol kaydetti.

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LİGDEKİ 102. RANDEVU

İki ekip, Süper Lig'de 102. kez rakip oluyor.

Geride kalan 101 müsabakada iki takımın da 37'şer galibiyeti bulunurken, 27 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın attığı 142 gole, Trabzonspor 118 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor ile ligde oynadığı son 6 müsabakada kazanamadı.

Bordo-mavili takımı son olarak 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 3-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş, rakibiyle daha sonra yaptığı 6 mücadelede 3 kez sahadan yenilgiyle ayrılırken 3 karşılaşmada eşitlikle sona erdi.

FARKLI SKORLAR

Beşiktaş, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca, bordo-mavili ekibi 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 mağlup etti.

Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini, 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.