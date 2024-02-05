Isparta'da güneş enerji santrali törenle açıldı
Isparta Ticaret ve Sanayi Odasınca (ITSO) kurulan güneş enerjisi santrali (GES) hizmete açıldı.
Isparta Ticaret ve Sanayi Odasınca (ITSO) kurulan güneş enerjisi santrali (GES) hizmete açıldı.
Atabey ilçesi Pembeli köyündeki santralin açılış törenine ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, meclis başkanı Akif Aslan ve üyeler katıldı.
Tesis ile 570 kilowatt elektrik üretileceği belirtildi.
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