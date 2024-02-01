Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da 1 kişi evininin merdivenlerinde ölü bulundu

        Isparta'da yalnız yaşayan kişi evinin merdivenlerinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 14:39 Güncelleme: 01.02.2024 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da 1 kişi evininin merdivenlerinde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta'da yalnız yaşayan kişi evinin merdivenlerinde ölü bulundu.

        Pirimehmet Mahallesi 1740 Sokak'ta oturan terzi Hüseyin Sağlık'ın (60) yalnız yaşadığı evinin merdivenlerinde hakaretsiz yattığını gören komşusu durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sağlık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenaze, otopsi yapılması amacıyla Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ramazan Hoca cinayetinde katil zanlısı yakalandı!
        Ramazan Hoca cinayetinde katil zanlısı yakalandı!
        Yer yerinden oynayacak!
        Yer yerinden oynayacak!
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        O peçete açık artırmada!
        O peçete açık artırmada!
        Aidat şampiyonları
        Aidat şampiyonları
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        Yayalara yol veren motosikletliyi yumrukladı!
        Yayalara yol veren motosikletliyi yumrukladı!
        AB'deki Ukrayna krizinde karar
        AB'deki Ukrayna krizinde karar
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Almanya'da binlerce kişiyi etkileyen grev!
        Almanya'da binlerce kişiyi etkileyen grev!
        Yurt dışına seyahatte rekorların yılı
        Yurt dışına seyahatte rekorların yılı
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?

        Benzer Haberler

        Isparta'ya yerleşen depremzede dolandırıcılığa karşı bilişim laboratuvarı k...
        Isparta'ya yerleşen depremzede dolandırıcılığa karşı bilişim laboratuvarı k...
        Isparta'da deprem bölgesindeki çocuklara ve öğrencilere yönelik kampanya ba...
        Isparta'da deprem bölgesindeki çocuklara ve öğrencilere yönelik kampanya ba...
        Yeterli kar yağmayan Davraz Kayak Merkezi'nde sezon açılamadı
        Yeterli kar yağmayan Davraz Kayak Merkezi'nde sezon açılamadı
        Isparta'da evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Isparta'da evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Isparta'da fuhuş ve kumar operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
        Isparta'da fuhuş ve kumar operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
        Isparta'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Isparta'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı