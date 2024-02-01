Isparta'da 1 kişi evininin merdivenlerinde ölü bulundu

Isparta'da yalnız yaşayan kişi evinin merdivenlerinde ölü bulundu.

Pirimehmet Mahallesi 1740 Sokak'ta oturan terzi Hüseyin Sağlık'ın (60) yalnız yaşadığı evinin merdivenlerinde hakaretsiz yattığını gören komşusu durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sağlık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, otopsi yapılması amacıyla Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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