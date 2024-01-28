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        Isparta'da fuhuş ve kumar operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Isparta'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 14:20 Güncelleme: 28.01.2024 - 14:34
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        Isparta'da fuhuş ve kumar operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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        Isparta'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince bir ev ve apart otele düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen A.A.C. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme" suçlarından tutuklandı.

        Yabancı uyruklu 3 mağdur kadın ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        - Kumar oynayanlara para cezası

        Bağlar Mahallesi'ndeki bir dernekte ise kumar oynatıldığı ihbarı üzerine gerçekleştirilen operasyonda, dernekte kumar oynayanlara 12 bin 850 lira cezası kesildi, 11 bin 600 lira kumar parasına el konuldu.

        Kumar oynatan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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