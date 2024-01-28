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        Isparta'da evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Isparta'da otomobilin bir evin duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 21:04 Güncelleme: 28.01.2024 - 21:04
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        Isparta'da evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Isparta'da otomobilin bir evin duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        H.C.Ç'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı köyünde bir evin duvarına çarptı.

        Kazada otomobil sürücüsü H.C.Ç. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Gelendost Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bu arada kaza anı bölgedeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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