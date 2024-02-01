Almanya'daki havalimanlarında güvenlik personeli iş bıraktı: 200 bin yolcu etkilendi!

Almanya'daki 11 havalimanında çalışan güvenlik personelinin ücret artışı talebiyle bu gece yarısına kadar devam edecek uyarı grevi 200 bin yolcuyu etkiliyor.

Toplu sözleşme görüşmelerinde iş verenler ile anlaşamayan Verdi Sendikası, güvenlik personeline ücret artışı talebiyle bir günlük grev çağrısında bulundu.

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Aralarında Berlin, Frankfurt, Hamburg ve Köln'ün de bulunduğu 11 havalimanında yapılan grevden dolayı çok sayıda uçuş iptal edildi.