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        Yeterli kar yağmayan Davraz Kayak Merkezi'nde sezon açılamadı

        Isparta'da geçen sömestir tatilinde 90 binden fazla kişiyi ağırlayan Davraz Kayak Merkezi'nde, bu yıl yeterli kar yağmadığı için sessizlik hakim.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 11:56 Güncelleme: 30.01.2024 - 12:21
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        Yeterli kar yağmayan Davraz Kayak Merkezi'nde sezon açılamadı
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        Isparta'da geçen sömestir tatilinde 90 binden fazla kişiyi ağırlayan Davraz Kayak Merkezi'nde, bu yıl yeterli kar yağmadığı için sessizlik hakim.

        Türkiye'nin gözde kayak merkezleri arasında gösterilen ve önceki yıl aynı dönemde kar kalınlığının 75 santimetreye ulaştığı Eğirdir Gölü manzaralı Davraz Kayak Merkezi'nde, pistler beyaz örtüyle kaplanmadığı için sezon açılamadı.

        Birçok bölgedeki kayak merkezinde sömestir dolayısıyla hareketlilik yaşanırken, beklenen kar yağışının etkili olmadığı Davraz sessizliğe büründü.

        Davraz Kayak Merkezi İdari Koordinatörü Ozan Yılmaz, AA muhabirine, yeterli kar yağmadığı için kayak ve kızak hizmeti veremediklerini söyledi.

        Geçen sezon dolu olan merkeze bu yıl yerli ve yabancı turistlerin gelmediği belirten Yılmaz "Kar olmadığı için sömestir sezonumuz çok sakin geçiyor. Kar yağışı olmamasına rağmen teleferik, telesiyej ve restoranlarımızı açtık. Bu hizmetlerimizden faydalanmak isteyenleri merkezimize bekliyoruz." dedi.

        Yılmaz, küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği nedeniyle bu sene kar yağışının geciktiğini düşündüklerini ifade etti.

        Davraz Kayak Merkezi, önce sömestir tatilinde yoğunluk yaşanmış ve iki haftada 90 binden fazla konuk ağırlanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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