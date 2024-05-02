Isparta'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Isparta'da metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Isparta'da metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ayazmana Mahallesi'ndeki metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Isparta Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.