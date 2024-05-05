Yalvaç'ta Hıdırellez Şenliği düzenlendi

Şenlikte folklor gösterisi, uçurtma yarışı, geleneksel pilav yemeği ve yağmur duası gibi etkinlikler yapıldı.

Belediye Başkanı Minnet, buradaki konuşmasında, belediye tarafından 14'üncüsü düzenlenen Hıdırellez Şenliği'nin geleneksel olarak devam edeceğini söyledi.

Hüyüklü Beldesi'nde düzenlenen şenliğe Hüyüklü Belediye Başkanı Kadir Minnet, belde halkı ve çevre köylerden çok sayıda vatandaş katıldı.

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