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        Yalvaç'ta Hıdırellez Şenliği düzenlendi

        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, Hıdırellez Şenliği çeşitlik etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 09:24 Güncelleme: 05.05.2024 - 09:24
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        Yalvaç'ta Hıdırellez Şenliği düzenlendi
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        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, Hıdırellez Şenliği çeşitlik etkinliklerle kutlandı.

        Hüyüklü Beldesi'nde düzenlenen şenliğe Hüyüklü Belediye Başkanı Kadir Minnet, belde halkı ve çevre köylerden çok sayıda vatandaş katıldı.

        Belediye Başkanı Minnet, buradaki konuşmasında, belediye tarafından 14'üncüsü düzenlenen Hıdırellez Şenliği'nin geleneksel olarak devam edeceğini söyledi.

        Şenlikte folklor gösterisi, uçurtma yarışı, geleneksel pilav yemeği ve yağmur duası gibi etkinlikler yapıldı.

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