Isparta Ticaret Borsası Başkanı Şahin'den gül suyunda sentetik uyarısı
Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin, sentetik gül sularının yaygınlaştığını söyledi.
Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin, sentetik gül sularının yaygınlaştığını söyledi.
Şahin, AA muhabirine, Isparta'nın, dünya gül yağı üretiminin yaklaşık yüzde 65'ini sağladığını söyledi.
Isparta için gül ve suyunun önemli olduğunu belirten Şahin, "2019'da gül yağı için Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaretlerini aldık. Ancak belgeler tek başına yeterli değil. Bu konularda daha fazla çalışma yapılması gerekiyor." dedi.
Borsa olarak, Isparta gülünün geleceğini korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak adına önemli projelere imza attıklarını belirten Şahin, "Isparta gül suyu doğal coğrafi işaret tanıtım ve reklam filmini hazırlatarak tüketici bilinçlendirme çalışmalarını başlattık. Türkiye'de gül suyu gibi geleneksel ürünlerin tüketiminin sadece yüzde 25’i doğal olarak Isparta’dan gelmektedir. Kalan ürünler ise sentetik maddelerden elde edilmektedir." diye konuştu.
Doğal olmayan gül suyununu engellemek için Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü anlatan Şahin "Amacımız, tüketicinin doğal coğrafi işaretli gül suyunun ne olduğunu anlaması ve sentetik ürünlerden ayırt etmesidir. Bu ibareler konusunda gerekli adımların atılması için ilgili bakanlıklarla görüşmelerimizi başlattık ve çalışmamıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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