Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta Ticaret Borsası Başkanı Şahin'den gül suyunda sentetik uyarısı

        Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin, sentetik gül sularının yaygınlaştığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 13:21 Güncelleme: 07.06.2024 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta Ticaret Borsası Başkanı Şahin'den gül suyunda sentetik uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin, sentetik gül sularının yaygınlaştığını söyledi.

        Şahin, AA muhabirine, Isparta'nın, dünya gül yağı üretiminin yaklaşık yüzde 65'ini sağladığını söyledi.

        Isparta için gül ve suyunun önemli olduğunu belirten Şahin, "2019'da gül yağı için Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaretlerini aldık. Ancak belgeler tek başına yeterli değil. Bu konularda daha fazla çalışma yapılması gerekiyor." dedi.

        Borsa olarak, Isparta gülünün geleceğini korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak adına önemli projelere imza attıklarını belirten Şahin, "Isparta gül suyu doğal coğrafi işaret tanıtım ve reklam filmini hazırlatarak tüketici bilinçlendirme çalışmalarını başlattık. Türkiye'de gül suyu gibi geleneksel ürünlerin tüketiminin sadece yüzde 25’i doğal olarak Isparta’dan gelmektedir. Kalan ürünler ise sentetik maddelerden elde edilmektedir." diye konuştu.

        Doğal olmayan gül suyununu engellemek için Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü anlatan Şahin "Amacımız, tüketicinin doğal coğrafi işaretli gül suyunun ne olduğunu anlaması ve sentetik ürünlerden ayırt etmesidir. Bu ibareler konusunda gerekli adımların atılması için ilgili bakanlıklarla görüşmelerimizi başlattık ve çalışmamıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İSO'dan Gabar ziyareti
        İSO'dan Gabar ziyareti
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Müsilajın balığı vurduğu ortaya çıktı!
        Müsilajın balığı vurduğu ortaya çıktı!
        Buruk ve Özbek'ten Mourinho yorumu!
        Buruk ve Özbek'ten Mourinho yorumu!
        Bir ayda 55 bin yolcu
        Bir ayda 55 bin yolcu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        'Büyük beden kadın' Miss Alabama güzeli seçildi
        'Büyük beden kadın' Miss Alabama güzeli seçildi
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Topkapı Sarayı'nda ilk defa ziyarete açıldı
        Topkapı Sarayı'nda ilk defa ziyarete açıldı
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" görülmeye başlandı
        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" görülmeye başlandı
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
        Babasını öldüren kardeşinden şikayetçi olmadı! İşte nedeni!
        Babasını öldüren kardeşinden şikayetçi olmadı! İşte nedeni!

        Benzer Haberler

        Adalet Meslek Yüksekokulu'nda antika daktilo sergisi
        Adalet Meslek Yüksekokulu'nda antika daktilo sergisi
        Isparta'da emekli öğretmeni öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası verildi
        Isparta'da emekli öğretmeni öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası verildi
        Site yöneticisi cinayeti sanığına 25 yıl hapis cezası
        Site yöneticisi cinayeti sanığına 25 yıl hapis cezası
        Isparta'da çevre temizliği etkinliği yapıldı
        Isparta'da çevre temizliği etkinliği yapıldı
        Isparta'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Isparta'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Isparta'da Sıfır Atık Projesi'nde başarı gösteren öğrencilere ödül verildi
        Isparta'da Sıfır Atık Projesi'nde başarı gösteren öğrencilere ödül verildi