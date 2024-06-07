KOSGEB Isparta'da bu yıl 16 işletmeye 19 milyon lira destek sağladı

ISPARTA(AA)- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destek programları kapsamında Isparta'da 2024'te 116 işletmeye toplamda 19 milyon 57 bin lira bir destek verdi.

Isparta KOSGEB Müdürü Yurdun Yıldırım, girişimcilik desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.

Önceki yıllara göre KOSGEB'in kentteki firmalara yaklaşık yüzde 29'luk destek verdiğini anlatan Yıldırım, "2023'te toplamında 33 milyon lira destek sağlandı. 2024'ün ilk beş ayında 19 milyon lira destek ödemesi yapmışız. KOSGEB, girişimcilik desteklerine önem veriyor ve girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasını önemsiyoruz. Girişimcilere sağlanan destek miktarı şu anda 2 milyon liraya çıkarıldı. Ülkemizin ihtiyacı olan stratejik sektörleri öncelikle destekliyoruz." diye konuştu.