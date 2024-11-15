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        Davraz Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı

        Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 11:29 Güncelleme: 15.11.2024 - 11:29
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        Davraz Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı
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        Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

        Toros Dağları'ndaki 2 bin 635 rakımlı kayak merkezinin yüksek kesimleri kar yağışı dolayısıyla beyaz örtüyle kaplandı.

        Kayak merkezinin sosyal medya hesabından zirvedeki beyazlığın fotoğrafı "Davraz'a ilk kar yağdı" notuyla paylaşıldı.

        Antalya, Konya, İzmir, Denizli ve Muğla gibi çevre illerden gelen kayakseverlerin de tercih ettiği turizm merkezinde biri 5 yıldızlı 3 otel, bir günübirlik tesis, 7 mekanik tesis, farklı zorluk derecelerinde 14 pist, yaklaşık 25 kilometre uzunlukta 4 telesiyej hattı bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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