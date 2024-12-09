Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 asker şehit oldu

Vali Erin, olay yerinde olduklarını ve inceleme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Vali Erin, yaptığı açıklamada, helikopterin eğitim uçuşu sırasında düştüğünü belirterek, "Keçiborlu'da Kara Havacılık Okulu var, orada düzenli olarak eğitim uçuşları gerçekleştiriliyor. Eğitim uçuşu sırasında iki helikopterin teması sonucu birisi düştü." dedi.

Isparta Valisi Abdullah Erin, Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi.

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