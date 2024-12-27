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        Davraz Kayak Merkezi'nde sezon yarın açılacak

        Isparta'da kar kalınlığının 61 santimetreye ulaştığı Davraz Kayak Merkezi, yarın kayakseverleri ağırlamaya başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 11:57 Güncelleme: 27.12.2024 - 11:57
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        Davraz Kayak Merkezi'nde sezon yarın açılacak
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        Isparta'da kar kalınlığının 61 santimetreye ulaştığı Davraz Kayak Merkezi, yarın kayakseverleri ağırlamaya başlayacak.

        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerden Davraz'da, bölgede etkili olan yağışla kar kalınlığı istenilen seviyeye ulaştı. Ekipler, kayak yapılabilmesi için pistlerde çalışma yürüttü.

        Yarın düzenlenecek törenle güzel manzarasıyla öne çıkan Davraz Kayak Merkezi'nde sezon açılışı gerçekleştirilecek.

        Davraz'da biri 5 yıldızlı 3 otel, günübirlik tesis, 7 mekanik tesis, farklı zorluk derecelerinde 14 pist, 25 kilometrelik 4 telesiyej hattı bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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