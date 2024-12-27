Davraz Kayak Merkezi'nde sezon yarın açılacak
Isparta'da kar kalınlığının 61 santimetreye ulaştığı Davraz Kayak Merkezi, yarın kayakseverleri ağırlamaya başlayacak.
Isparta'da kar kalınlığının 61 santimetreye ulaştığı Davraz Kayak Merkezi, yarın kayakseverleri ağırlamaya başlayacak.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerden Davraz'da, bölgede etkili olan yağışla kar kalınlığı istenilen seviyeye ulaştı. Ekipler, kayak yapılabilmesi için pistlerde çalışma yürüttü.
Yarın düzenlenecek törenle güzel manzarasıyla öne çıkan Davraz Kayak Merkezi'nde sezon açılışı gerçekleştirilecek.
Davraz'da biri 5 yıldızlı 3 otel, günübirlik tesis, 7 mekanik tesis, farklı zorluk derecelerinde 14 pist, 25 kilometrelik 4 telesiyej hattı bulunuyor.
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