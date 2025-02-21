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        Isparta, aile hizmetlerinde Türkiye ikincisi oldu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 Yıl Sonu İl Performans Değerlendirme Raporu'na göre, Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 91 puanla Türkiye ikincisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 10:38 Güncelleme: 21.02.2025 - 10:38
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        Isparta, aile hizmetlerinde Türkiye ikincisi oldu
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 Yıl Sonu İl Performans Değerlendirme Raporu'na göre, Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 91 puanla Türkiye ikincisi oldu.

        Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sunulan hizmetlerin iller bazında nesnel ölçütlerle ve performans odaklı takibini sağlamak amacıyla 2022 yılından bu yana yürütülen Performans Değerlendirme Çalışmaları kapsamında, 2024 yılı sonuçları açıklandı.

        Değerlendirme sonucunda, Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 91 puan alarak 2. sırada yer aldı.

        Bu kapsamda, Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonunda bir program düzenlendi.

        Programda konuşan İl Müdürü Hüseyin Güçlü, elde edilen başarının özverili çalışmaların bir sonucu olduğunu belirtti.

        Bakanlık tarafından illerde sunulan hizmetlerin performans odaklı takibinin yapıldığını ve üçer aylık dönemler halinde rapor yayınlandığını aktaran Güçlü, "Son açıklanan 2024 yılı sonuçlarına göre, İl Müdürlüğümüz 91 puanla 2. sırada yer aldı. Bu başarı, ekip arkadaşlarımızın gayretli çalışmalarının somut bir göstergesidir. Sunulan hizmetlerin geniş bir yelpazede ve titizlikle yürütülmesi, aldığımız puanla da teyit edildi. Bu sonuç, toplumun farklı kesimlerine ulaşma çabamızın ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır." diye konuştu.

        Program sonunda, aile ve toplum hizmetlerine katkı sağlayan personele teşekkür belgesi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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