Gelendost Belediye Başkan Vekili İsmail Kurtbolat oldu
Isparta'nın Gelendost İlçe Belediye Başkanı Mustafa Özmen'in tutuklanması üzerine İsmail Kurtbolat belediye başkan vekili seçildi.
Isparta'nın Gelendost İlçe Belediye Başkanı Mustafa Özmen'in tutuklanması üzerine İsmail Kurtbolat belediye başkan vekili seçildi.
Gelendost ilçesinde rüşvet, zimmet, irtikap, görevi kötüye kullanma ve suç delillerini yok etme veya gizleme suçlamasıyla gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Özmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gelendost Belediye Meclisi, başkan vekilini seçmek için toplandı.
Toplantıda yapılan oylama sonucunda, belediye meclis üyesi İsmail Kurtbolat, oy çokluğuyla başkan vekili seçildi.
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