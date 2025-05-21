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        Isparta'da motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde motosikletin bariyerlere çapması sonucu 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 22:48 Güncelleme: 21.05.2025 - 22:48
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        Isparta'da motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde motosikletin bariyerlere çapması sonucu 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

        Hüseyin Bulut'un kullandığı 42 BBF 253 plakalı motosiklet, Sarıidris beldesi Dikilitaş mevkisinde bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü yaralandı, motosiklette bulunan Mahmut Yavuz (16), olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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