Isparta'da motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde motosikletin bariyerlere çapması sonucu 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde motosikletin bariyerlere çapması sonucu 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Hüseyin Bulut'un kullandığı 42 BBF 253 plakalı motosiklet, Sarıidris beldesi Dikilitaş mevkisinde bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü yaralandı, motosiklette bulunan Mahmut Yavuz (16), olay yerinde yaşamını yitirdi.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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