Isparta'da 10 yıldır kayıp olan kişinin öldürüldüğü iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 10 Ekim 2015'ten beri haber alınamayan Mehmet Çetin'in öldürüldüğü iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Bayram A, Bekir B. ve eski eşi Derya K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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