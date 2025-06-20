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        Isparta Yalvaç Pisidia Antiokheia Antik Tiyatrosu'nda çello konseri verildi

        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bulunan, Helenistik dönemde inşa edilen Pisidia Antiokheia Antik Kenti içerisindeki antik tiyatroda, 42 çellistten oluşan Gazi Üniversitesi Çello Orkestrası, konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 22:44 Güncelleme: 20.06.2025 - 22:51
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        Isparta Yalvaç Pisidia Antiokheia Antik Tiyatrosu'nda çello konseri verildi
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        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bulunan, Helenistik dönemde inşa edilen Pisidia Antiokheia Antik Kenti içerisindeki antik tiyatroda, 42 çellistten oluşan Gazi Üniversitesi Çello Orkestrası, konser verdi.

        Konser Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yalvaç Belediye Başkanlığı ve Antiokheia Kazı Başkanlığı iş birliğiyle düzenlendi.

        Prof. Dr. Şebnem Yıldırım Orhan'ın yönetiminde gerçekleşen programda, 4 yaşından 70 yaşına kadar, müzik eğitimi alanında faaliyet gösteren ve farklı şehirlerden gelen akademisyenler, öğretmenler, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden ve amatör müzisyenlerden oluşan 42 kişilik çellist grubu sahne aldı.

        Orkestra, dünya müziklerinin yanında Prof. Erdal Tuğcular, Mehmet Kaya gibi isimlerin düzenlediği halk müziklerini de seslendirdi.

        Konserde, Devlet Opera ve Bale Sanatçısı Mehlika Karadeniz Bilgin, solist olarak yer aldı.

        Helenistik ve Roma dönemlerinde inşa edilen ve tarihte kapasitesi 5 bin kişiye ulaşan antik tiyatroda, tarih ve sanat bir arada yer aldı.

        Törene Isparta Vali Yardımcısı Adnan Tezcan, Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Vural Oğuzlar, Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, kurum yöneticileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

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