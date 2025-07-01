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        Isparta'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 12:34 Güncelleme: 01.07.2025 - 12:34
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        Isparta'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Yaylabel Köyü Yaka Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yerleşim yerlerine yakın olan bölgede çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma yürütülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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