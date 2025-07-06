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        Isparta'da atıl tarım arazilerini ekonomiye kazandırmak için ekilen aspir çiçek açtı

        Isparta'da, atıl kalan tarım arazilerini üretime kazandırmak amacıyla devlet destekli ekilen aspir bitkileri çiçek açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 17:32 Güncelleme: 06.07.2025 - 17:32
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        Isparta'da atıl tarım arazilerini ekonomiye kazandırmak için ekilen aspir çiçek açtı
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        Isparta'da, atıl kalan tarım arazilerini üretime kazandırmak amacıyla devlet destekli ekilen aspir bitkileri çiçek açtı.

        Türkiye'de aspir bitkisinin yüzde 10'dan fazlasının üretiminin yapıldığı Isparta'da, atıl kalan kıraç tarım arazilerinde aspir yetiştirilerek, ekonomiye kazandırılıyor.

        Kentte son yıllarda ekimi artış gösteren aspir, özellikle yağ üretiminde kullanıldığından ayçiçeği ve zeytine alternatif olarak değerlendiriliyor.

        Isparta'da son yıllarda üretimi üç katına çıkan aspir bitkisinin çiçek açmasıyla tarlalar renklere büründü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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