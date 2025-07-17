Isparta'da trafik kazaları KGYS kameralarında

Isparta'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca "Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi" mesajıyla paylaşılan görüntülerde, Deregümü Kavşağı'nda iki otomobilin, Bahçelievler Mahallesi'nde de otomobil ile motosikletin çarpışması, Çünür Kavşağı yakınında ise kırmızı ışıkta bekleyen minibüse aracın arkadan çarptığı anlar yer aldı.

Müslüm Sevgi Caddesi üzerinde de bisiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip düşmesi KGYS kameralarınca kayda alındı.