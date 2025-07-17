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        Isparta'da trafik kazaları KGYS kameralarında

        Isparta'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 18:24 Güncelleme: 17.07.2025 - 18:24
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        Isparta'da trafik kazaları KGYS kameralarında
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        Isparta'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca "Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi" mesajıyla paylaşılan görüntülerde, Deregümü Kavşağı'nda iki otomobilin, Bahçelievler Mahallesi'nde de otomobil ile motosikletin çarpışması, Çünür Kavşağı yakınında ise kırmızı ışıkta bekleyen minibüse aracın arkadan çarptığı anlar yer aldı.

        Müslüm Sevgi Caddesi üzerinde de bisiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip düşmesi KGYS kameralarınca kayda alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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