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        Ispartalı asırlık çınar Hatice nine yıllara meydan okuyor

        Isparta'nın Atabey ilçesinde 107 yaşındaki Hatice Tokmak, sağlığı, yaşam enerjisi ve ailesiyle kurduğu güçlü bağlarla dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 16:08 Güncelleme: 30.07.2025 - 16:18
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        Ispartalı asırlık çınar Hatice nine yıllara meydan okuyor
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        Isparta'nın Atabey ilçesinde 107 yaşındaki Hatice Tokmak, sağlığı, yaşam enerjisi ve ailesiyle kurduğu güçlü bağlarla dikkati çekiyor.

        İlçede 1918'de dünyaya gelen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda 5 yaşında olan Tokmak, 1962'de henüz 45 yaşındayken hayat arkadaşı Kadir Tokmak'ı kaybetti.

        Yaşamını çocuklarıyla sürdüren ve ilerlemiş yaşına rağmen sağlıklı haliyle adeta yıllara meydan okuyan Tokmak, halen oğlu ve geliniyle yaşıyor. 4 çocuğu ve 9 torunu bulunan Tokmak, ilerlemiş yaşına rağmen çoğu ihtiyacını kendisi karşılıyor.

        Hatice Tokmak, geçmişte halı dokuyarak ailesine katkı sağladığını anlattı.

        Uzun yıllar boyunca el emeğiyle çalıştığını belirten Tokmak, "Sürekli halı işlerdim, ne iş varsa yapardım." dedi.

        Oğlunu evlendirdikten sonra gelini ve oğluyla yaşamaya başladığını dile getiren Tokmak, yaklaşık 50 yıldır aynı çatı altında hayatlarını sürdürdüklerini söyledi.

        Günlük yaşamında birçok işini kendi başına yaptığını vurgulayan Hatice nine, "Uyandıktan sonra kahvaltımı yapıyorum, oturuyorum. Komşulara gidip geliyorum." diye konuştu.

        - "Hiçbir rahatsızlığı yok"

        Hatice Tokmak'ın 75 yaşındaki oğlu Ramazan Tokmak da uzun yıllardır annesiyle aynı evde yaşadıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

        Annesinin çoğu işini kendi başına yaptığını anlatan Tokmak, "Sabah saat 10.00 ila 11.00 gibi kalkar. Kahvaltısını yapar. Kendi ihtiyacını kendi karşılıyor. Yemeğini kendi yer, suyunu alır. Gün içinde komşulara gider, gelir. Allah'a şükür, ne kalp var ne mide, hiçbir rahatsızlığı yok. Yemekte de hiç seçici değil. Ne yemek yapsak yer." ifadelerini kullandı.

        Nurten Tokmak ise kayınvalidesine sevgiyle baktıklarını söyledi.

        Geçmişte birlikte halı dokuduklarını aktaran Tokmak, "Yıllardır birlikte güzel vakit geçiriyoruz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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