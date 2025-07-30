Ispartalı asırlık çınar Hatice nine yıllara meydan okuyor

Isparta'nın Atabey ilçesinde 107 yaşındaki Hatice Tokmak, sağlığı, yaşam enerjisi ve ailesiyle kurduğu güçlü bağlarla dikkati çekiyor.

İlçede 1918'de dünyaya gelen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda 5 yaşında olan Tokmak, 1962'de henüz 45 yaşındayken hayat arkadaşı Kadir Tokmak'ı kaybetti.

Yaşamını çocuklarıyla sürdüren ve ilerlemiş yaşına rağmen sağlıklı haliyle adeta yıllara meydan okuyan Tokmak, halen oğlu ve geliniyle yaşıyor. 4 çocuğu ve 9 torunu bulunan Tokmak, ilerlemiş yaşına rağmen çoğu ihtiyacını kendisi karşılıyor.

Hatice Tokmak, geçmişte halı dokuyarak ailesine katkı sağladığını anlattı.

Uzun yıllar boyunca el emeğiyle çalıştığını belirten Tokmak, "Sürekli halı işlerdim, ne iş varsa yapardım." dedi.

Oğlunu evlendirdikten sonra gelini ve oğluyla yaşamaya başladığını dile getiren Tokmak, yaklaşık 50 yıldır aynı çatı altında hayatlarını sürdürdüklerini söyledi.

Günlük yaşamında birçok işini kendi başına yaptığını vurgulayan Hatice nine, "Uyandıktan sonra kahvaltımı yapıyorum, oturuyorum. Komşulara gidip geliyorum." diye konuştu.